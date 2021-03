Wujek Kate Middleton staje w obronie siostrzenicy: "NIE WIERZĘ, że Kate doprowadziła Meghan DO PŁACZU"

Niebieska Kre... 47 min. temu zgłoś do moderacji 50 14 Odpowiedz

Kate to prawdziwa klasa . Udowodniła to swoją postawą przez te wszystkie lata. Elegancja , szyk, maniery i dyskrecja. Jak przystało na królową. Poprawia koronę, wyżej głowa i idzie dalej, choć psy ujadają. William miał szczęście biorąc ją za żonę, choć i on ma to coś. To będzie dobra para królewska, zobaczycie....a Megi? Cóż nigdy nie zrozumie czym jest KORONA , jak i większość ludzi.