Wybrano NAJSEKSOWNIEJSZĄ kobietę rodziny królewskiej! Meghan Markle i Kate Middleton musiały obejść się smakiem...

W mijających latach Kate Middleton i Meghan Markle stały się prawdopodobnie największymi wizytówkami brytyjskiej rodziny królewskiej na świecie. Pierwsza z pań do dziś godnie reprezentuje królową, druga, w dość napiętej atmosferze, zrezygnowała z życia wśród royalsów i wyprowadziła się wraz z Harrym do USA.

Meghan Markle i Kate Middleton można oczywiście nie lubić, jednak nikt chyba nie zaprzeczy, że to one najczęściej zdobią dziś czołówki poczytnych mediów. Niestety rozpoznawalność czy uznanie wśród obywateli to nie wszystko, o czym teraz panie przekonują się po raz kolejny. Kolorowa prasa donosi bowiem, że żony Williama i Harry'ego przegrały walkę o szczyt jednego z rankingów.