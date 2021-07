Ubrana w sukienkę za 3,5 TYSIĄCA Kate Middleton bierze udział w "meksykańskiej fali" na Wimbledonie (ZDJĘCIA)

Zainteresowanie tenisowym turniejem wielkoszlemowym wykazuje sporo znanych twarzy, które dostrzec można na trybunach All England Lawn Tennis and Croquet Club. Wśród kibiców nierzadko znajdują się także członkowie rodziny królewskiej. Kilka dni temu do walki zagrzewała tenisistów między innymi ciężarna księżniczka Beatrycze.