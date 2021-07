Księżniczka Beatrycze prezentuje na Wimbledonie coraz większy ciążowy brzuch (ZDJĘCIA)

Ku zapewne niezadowoleniu osób sceptycznie nastawionych do rodzin królewskich, grono utrzymywanych przez podatników royalsów stale się powiększa. W lutym na świecie pojawił się pierworodny księżniczki Eugenii , zaś na początku czerwca rodzicami po raz drugi zostali Meghan Markle i książę Harry.

W maju o błogosławionym stanie poinformowała także starsza córka księcia Andrzeja. Księżniczka Beatrycze postanowiła podzielić się wesołą nowiną w dniu rocznicy ślubu Sussexów , co nie umknęło uwadze mediów.

W czwartek przyszła mama wraz z mężem pojawili się za to na Wimbledonie. Wnuczka wiekowej monarchini i Edoardo Mapelli Mozzi zasiedli na trybunach, gdzie z zaangażowaniem kibicowali podczas turnieju Wimbledon Championships w All England Lawn Tennis and Croquet Club, prezentując przy tym wachlarz min.