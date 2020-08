Wydekoltowana Weronika Rosati spaceruje po Warszawie w "małej czarnej" (ZDJĘCIA)

Aktorka rozstała się z ojcem małej Eli, znanym ortopedą Robertem Śmigielskim, którego oskarżyła o przemoc. Niestety, póki co wygląda na to, że to Śmigielski wychodzi z tej afery obronną ręką, bo sąd niedawno zakazał Weronice publicznego opowiadania o ich związku.