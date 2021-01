Wydziarana Ada z "Królowych życia" pokazuje, jak wyglądała PRZED METAMORFOZĄ! (ZDJĘCIA)

Adrianna Eisenbach jest jedną z najbardziej ekscentrycznych uczestniczek reality show Królowe Życia. Wrocławianka ma wielką słabość do tatuowania swojego ciała, pokazywania się w krzykliwych stylizacjach i skupiania na sobie atencji. Obrotna celebrytka relacjonuje w sieci takie wydarzenia jak choćby badanie u ginekologa czy smarowanie się tortem po twarzy. Ostatnio Adriannę wzięło chyba na sentymenty, bo postanowiła zaprezentować fanom, jak wyglądała przed tym jak wydziarała całe swoje ciało. Na zdjęciach sprzed niecałych trzech lat jest wręcz nie do poznania...

Style of the day. Tak to było... 2017 grudzień i 2020 grudzień. Malutka, drobniutka, zawsze uśmiechnięta... No chyba, że się wściekła, to wtedy była może przez 5 minut niemiła, a później się ta złość zmyła. 160 wzrostu, waga około 50 kilo i nigdy chyba mi się więcej nie ważyło, ale za to o tatuażach mi się marzyło - napisała na Instagramie wrzucając kolaż zdjęć.