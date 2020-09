Wydziarana Ada z "Królowych Życia" OBSMAROWUJE SIĘ TORTEM z okazji urodzin (ZDJĘCIA)

Choć Adrianna Eisenbach, figurująca na Instagramie pod pseudonimem Adrianna Scandal Queen, pojawiła się tylko w jednym sezonie Królowych Życia, w zupełności wystarczyło jej to, aby na długi czas zapaść widzom w pamięć. Od chwili zakończenia współpracy ze stacją TTV aspirująca celebrytka nadal sprawnie koncentruje na sobie uwagę internautów, m.in. za sprawą tatuażów na czole czy relacjonowania przygód w gabinecie ginekologicznym.

Tym razem jako pretekst do wywołania zamieszania w mediach społecznościowych Adriannie posłużyły jej urodziny, które obchodziła w sobotę 19 września. Z tej okazji znajomi "królowej" przygotowali specjalny filmik. Widzimy na nim, jak błękitnowłosy młodzieniec wsmarowuje ozdobiony znaczną ilością bitej śmietany tort w twarz wydziaranej wrocławianki.

Adrianna Eisenbach ekscytuje się wizytą u ginekologa

Nagraniom towarzyszyła sesja zdjęciowa, której efektami Adrianna podzieliła się za pośrednictwem Instagrama. Możemy dzięki temu dokładnie zaobserwować, jak kobieta wystawia język i próbuje niezdarnie zlizać resztki ciasta z rąk.

Żeby tradycji stało się zadość, do serii niepozostawiających zbyt wiele dla wyobraźni fotografii dołączono także naskrobany na kolanie poemat.

Birthday - Urodziny... Jesteśmy młodzi, chętnie je obchodzimy, jesteśmy starsi, to ich nie lubimy. Tak to jest z urodzinami, że nie zawsze się nimi zachwycamy. Ale co tam... są one co roku i niektórym to dodaje uroku. Mężowie czy żony, nieraz jest z nich ktoś zaskoczony, że one przychodzą tak znienacka i wtedy jest akcja prezentowa co roku od nowa i od nowa...

Podmiot liryczny zwraca następnie uwagę na fakt, że mężczyźni często nie są w stanie stanąć na wysokości zadania, jeśli chodzi o trafienie w gusta swoich partnerek.

Młodym coś podarować to łatwe zadanie, bo oni nie mają jeszcze za dużo na stanie. Ten, kto już trochę przeżył, ma prawie wszystko, więc to dla niego żadne zjawisko dostać kwiaty czy flaszeczkę albo po prostu nową kieckę. Takie to by było, łatwe gdyby faceci po prostu zapamiętali, jakie perfumy się kobiecie skończyły i nowe jej wtedy kupili. Słuchać tego, o czym każdy marzy, to też proste zapamiętać i wtedy się może wydarzy. Pomysłów może być miliony, by ktoś był zaskoczony.

Ostatnie kilka wersów "wiersza" zostawia jednak odbiorcę z pozytywnymi przemyśleniami.

Ale najpiękniejsze na świecie jest to, co już dawno wiecie... miłość, uśmiech, szczere życzenia. To właśnie kocham i to mi nastrój zmienia. Ci, którzy pamiętają, ci, którzy wspierają, którzy nie tylko gadają, lecz czynami przekonają, że można na nich polegać i ich dobroduszności się zawsze spodziewać. Dziękuje tym, którzy czują się wymienieni i mam nadzieję, że ich uczucie do mnie się nigdy nie zmieni - czytamy na profilu "królowej" Adrianny.

Zobaczcie zabawę celebrytki z tortem. Rozbudziła Waszą wyobraźnię?