Wygadany trener Adele ujawnia szczegóły jej metamorfozy: "Nigdy nie chodziło o to, by stała się CHUDA. Chodziło o jej zdrowie"

Czytanie wszystkich negatywnych komentarzy i oskarżeń, kwestionujących prawdziwość jej niesamowitej utraty wagi, jest przygnębiające. Trenowałem z nią w czasie wielu wzlotów i upadków, ona zawsze maszerowała w tempie swojego własnego bębna, na swoich własnych warunkach. Nigdy nie umniejszała swojemu talentowi, sprowadzaniem się jedynie do pokazywania ciała czy bycia przesadnie seksowną lisicą, by sprzedać swoje albumy. Pozwoliła swojemu głosowi przemówić - albo może powinienem powiedzieć - zaśpiewać. Ani razu nie udawała kogoś, kim nie jest (...) I wszyscy to pokochaliśmy - napisał na swoim instagramowym profilu.

Kiedy wraz z Adele zaczęliśmy wspólną podróż, nigdy nie chodziło o stanie się super szczupłą. Chodziło o bycie zdrowszą. Zwłaszcza po ciąży i operacji. Kiedy wydała "25" i ogłosiła trasę, musieliśmy przygotować się na wyczerpujący, 13-miesięczny harmonogram. Rozgrzała się wtedy do treningów i podejmowała lepsze decyzje żywieniowe. W rezultacie znacznie straciła na wadze i ludzie to zauważyli. Jej przemiana została nagłośniona przez wszystkie media. Zainteresowanie było oszałamiające - kontynuował Geracimo.

Odkąd przeprowadziła się do LA, poważne zmiany w jej życiu osobistym zostały dobrze udokumentowane. To naturalne, że zmianom towarzyszy nowe poczucie samej siebie i pragnienie bycia swoją najlepszą wersją. Przyjęła lepsze nawyki żywieniowe i oddała się ćwiczeniom. Nie mógłbym być szczęśliwszy ani bardziej dumny. Ta metamorfoza nie jest po to, by sprzedać płyty czy stać się wzorem do naśladowania. Robi do dla siebie i Angelo - twierdzi trener Adele.