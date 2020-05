Adele chwali się efektami spektakularnej metamorfozy. "No chyba żartujesz!" (FOTO)

Prawda 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 8 Odpowiedz

Coś Wam powiem. Kluczem do świata pięknych kobiet jest piękna twarz. Zapytajcie kogokolwiek czy piękna jest Ewa Farna czy Celine Dion. Odpowiedź jest jedna. Tylko Ewa. Niestety, jest bardzo dużo szczupłych, brzydkich kobiet. Myślą one, że szczupła sylwetka oznacza, że są piękne. Nic podobnego! Tylko ładna buzia jest kluczem do świata pięknych kobiet. Mówię mojej córce... Masz śliczną figurę i jeszcze rośniesz... Dziecko... Jeśli coś złego zrobi się z twoją twarzą to pozamiatane. Żadna figura nie pomoże.