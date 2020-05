Ekspert o "nowym wyglądzie" Adele: "Zmiany w twarzy to nie tylko efekt schudnięcia"

Dora 12 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

Świetnie, że schudła. Gratulacje. Nie wierzę i nigdy nie uwierzę w to, że ktokolwiek ze znaczną otyłością jest szczęśliwy ze swoją wagą i pogodzony ze swoim wyglądem. Nie jestem zwolenniczką popadania w przesadę, ale szczuplejsze ciało zawsze jest lepszym niż grube i to z wielu powodów, przede wszystkim zdrowotnych i kondycyjnych, ale także estetycznych. Mówię to z własnego doświadczenia. Przy wzroście 183cm zawsze ważyłam góra 75 kg. Teraz ważę 105 i jestem zrozpaczona. Wcześniej już kilka razy się odchudzałam z większym lub mniejszym efektem. Nie jest to proste. Wymaga dużo czasu i samozaparcia, ale nie poddam się, bo przy obecnej wadze czuję się nieszczęśliwa. Podziwiam i gratuluję wszystkim, którzy walczą, by schudnąć.