Wyjątkowy występ Dawida Kwiatkowskiego na sylwestrze Polsatu. Najpierw WYZNANIE MIŁOŚCI, a potem... przeprosiny: "Chyba nie żałujesz"

Dla większości z nas sylwestrowa noc to okazja do zabawy i hucznej celebracji wejścia w kolejny rok. Dla stacji telewizyjnych to z kolei okazja do corocznej walki o widzów, w której mają im pomóc rodzimi i zagraniczni artyści. Podobnie jak ostatnim razem, o oglądalność zabiegały głównie TVP i Polsat, które ponownie zorganizowały swoje imprezy sylwestrowe.