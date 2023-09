Wykształcenie Rafała Trzaskowskiego. Nigdy nie zgadniecie, kim jest z zawodu

Wykształcenie polityków to temat, który od zawsze budzi spore emocje. Jeżeli myśleliście, że większość działaczy skończyła politologię, to jesteście jednak w błędzie. Sejm jest bowiem zagłębiem prawników, lekarzy czy ekonomistów, a to, jak potoczyły się losy edukacji poszczególnych posłów, bywa niekiedy sporym zaskoczeniem.