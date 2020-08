Margaret prezentuje oryginalny manikiur podczas wizyty u fryzjera

Margaret bez wątpienia należy do najpopularniejszych polskich wokalistek. W ostatnim czasie media dużo bardziej skupiają się jednak na jej życiu prywatnym, niż kolejnych zawodowych dokonaniach.

W natłoku obowiązków Margaret pamięta jednak o tym, żeby od czasu do czasu znaleźć chwilę dla siebie. Ostatnio paparazzi przyłapali wokalistkę podczas wizyty w ulubionym salonie fryzjerskim, gdzie zafundowała sobie farbowanie . Podczas koloryzacji 29-latka postanowiła zaczerpnąć nieco świeżego powietrza i ubrana w czepek, maseczkę oraz ochronną pelerynę na chwilę opuściła budynek.

Margaret znana jest ze swojego zamiłowania do ekstrawaganckich stylizacji. Tego dnia wokalistka zaprezentowała raczej prosty look, który jednak ożywiła oryginalnym manikiurem - tym razem postawiła bowiem na poskręcane tipsy , których długość wielu mogłaby przyprawić o prawdziwy zawrót głowy .

Gdy już Margaret zaczerpnęła nieco powietrza, wróciła do salonu, by jej fryzjer mógł dokończyć dzieła. Niedługo później wokalistka opuściła budynek, prezentując całkiem nowy look - z jedną stroną głowy pofarbowaną na różowo.