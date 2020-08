Wyzwolona Margaret wyjawia sekret swojej szczupłej sylwetki w najnowszej piosence: "Bardzo polecam SEKS ZAMIAST FITNESSU" (FOTO)

Pod koniec zeszłego roku Margaret powiadomiła fanów za pośrednictwem Facebooka, że odstawia zobowiązania zawodowe na dalszy plan i zamierza skupić się na swoim zdrowiu psychicznym, które - jak sama przyznała - zostało mocno nadszarpnięte . Piosenkarka zrezygnowała w jurorowania w The Voice of Poland i na jakiś czas wycofała się z życia publicznego, całą swoją energię poświęcając błyskawicznie rozwijającemu związkowi z KaCeZetem .

Po tym, jak sfinalizowała związek z raperem, biorąc ślub na kształt szamańskiego obrządku w peruwiańskiej dżungli , gwiazda powróciła do social mediów, znowu znajdując się w centrum uwagi. Fanom wokalistki nie spodobało się, że ich idolka znacznie schudła i zmarniała , podejrzewając 29-latkę o depresję i zaburzenia odżywiania.

Margaret: "Na początku kariery można zwariować"

Swoim zwyczajem artystka nie przejęła się komentarzami zmartwionych internautów, skupiając się na pracy. W środę swoja premierę miał najnowszy teledysk Jamroży do singla Reksiu, którą szczecinianka nagrała we współpracy z muzykiem Otsochodzi. W piosence wokalistka próbuje swoich sił jako raperka i śpiewa, że "chce proste, wiejskie życie, jak miał Reksiu", przy okazji eksponując swoją wyjątkowo szczupłą sylwetkę w bikini podczas kąpieli w bagnie. W jednym z wersów "odmieniona" Małgosia postanowiła wyznać sekret swojej nienagannej figury, wyjawiając, że jest to zasługa... uprawiania seksu.