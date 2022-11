Wyluzowani Sara i Artur Borucowie randkują w warszawskiej restauracji (ZDJĘCIA)

Ostatecznie Sara Boruc i Artur Boruc pobrali się w 2014 roku podczas bajkowej ceremonii na wyspie Mykonos i do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. Choć jeszcze niedawno małżonkowie wraz z pociechami planowali wyprowadzkę do słonecznego Los Angeles, aktualnie wciąż rezydują w Warszawie. Parę często można więc spotkać na stołecznych ulicach.

W środę Borucowie postanowili spędzić trochę czasu tylko we dwoje i zafundowali sobie wychodne. Para wybrała się na romantyczną randkę do jednej z eleganckich warszawskich restauracji. Małżonkowie zjedli razem kolację, do której zamówili butelkę wody oraz imbryk wypełniony ciepłym napojem. Będąc w lokalu, Sara i Artur beztrosko gawędzili, a celebrytka ochoczo posyłała w kierunku męża uśmiechy oraz czułe spojrzenia. Właścicielka The Mannei okazjonalnie zerkała także w ekran smartfona.