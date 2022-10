Marina Łuczenko zamieściła WYMOWNE NAGRANIE: "Trzeba wiedzieć, kiedy ODCIĄĆ SIĘ OD NIEKTÓRYCH LUDZI"... Kogo ma na myśli?

Anka 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Wiecie co by nie mówić gdybym miała wybierać Sarę czy marine to na pewno wybrałabym marine. Ja wiem że 90% polski kompletnie nie lubi tej dziewczyny ale ja też nie rozumiem za bardzo dlaczego.. być może chodzi o to że jest utrzymanką piłkarza że stać ją na bardzo bardzo wysoki poziom życia, albo być może to że faktycznie nie grzeszy inteligencją i jej wypowiedzi są po prostu tragiczne.. ale jeżeli macie porównać sobie Sarę albo marine No to zwrócicie uwagę że jednak Sara jest bardziej łasa na kasę niż Marina.