Wymazana farbą Roksana Węgiel prezentuje drapieżny wizerunek w nowym teledysku (ZDJĘCIA)

Roksana Węgiel zdobyła rozpoznawalność jako trzynastolatka, wygrywając pierwszą polską edycję "The Voice Kids". Od tamtej pory kariera młodej wokalistki wręcz eksplodowała. W 2018 roku Roxie udało się zwyciężyć Eurowizję Junior, później nastolatka na dłużej zagrzała miejsce w telewizji. Węgiel brała udział w ostatniej edycji "Dance Dance Dance", w której zajęła pierwsze miejsce, obecnie 16-latka spełnia się natomiast jako współprowadząca "You can dance. Nowa generacja".

(...) "Nowa Ja" opowiada o dążeniu do świata, który będzie lepszy. W którym te złe rzeczy przeminą i znów będzie dobrze. A taką przemianę warto zacząć od siebie. Więc postanowiłam wyjść ze swojej strefy komfortu. Zatańczenie tak ciężkiej choreografii, pokazanie wszystkich emocji tańcem - to było dla mnie nie lada wyzwanie. Mam nadzieję, że to zainspiruje was, żeby sięgać po to, co wydaje się nierealne. Dacie radę! - motywowała fanów Roksana.