Wymiana ciosów trwa. Krzysztof Skiba odpowiada na docinki Patryka Jakiego: "Wysoce szkodliwy dla Polski Człowiek Mem i "HATAKUMBA""

Patryk Jaki i Krzysztof Skiba wymieniają się uwagami za pośrednictwem mediów

W tym momencie uwaga internautów, skierowana dotąd na koszulkę Jakiego, zeszła na publiczną wymianę zdań między panami. Na łamach Pudelka Patryk Jaki odniósł się do uwag muzyka, nazywając go "lizusem Platformy Obywatelskiej o intelekcie liścia" . Oskarżył go też o "powielanie fejków" i twierdzi, że stanie mu zarzuty są bezpodstawne.

Wygląda na to, że Skiba nie ma zamiaru odpuścić, bo już wystosował w tej sprawie obszerną odezwę. We wtorek rano na profilu Krzysztofa na Instagramie pojawił się długi wpis, w którym najpierw odniósł się do jego słów na temat własnego intelektu. Przypomniał też sprawę "hatakumby".

Krzysztof Skiba punktuje Patryka Jakiego. W tle poważne oskarżenia

To niskie poparcie spędza mu sen z powiek, bowiem tylko immunitet poselski i fakt, że prokuratorem generalnym jest jego partyjny kolega, powoduje, iż nikt nie interesuje się jego powiązaniami finansowymi. Patryk Jaki to nie jest żaden trefniś polityczny, który nakłada marynarkę do dresów, w siedem miesięcy robi "doktorat" bez wcześniejszych publikacji naukowych (co przy doktoracie jest wymagane), a jego prace o więziennictwie oceniają... lotnicy, kaleczy język polski, wymyślając przeróżne "hatakumby" - punktował go dalej Skiba i dodał: Owszem, można się z tego śmiać, ale ten czarujący młodzieniec to przebiegły, sprytny i pozbawiony zahamowań moralnych biznesmen, który dla własnego bezpieczeństwa jest politykiem. To niestety osoba wysoce szkodliwa dla Polski.