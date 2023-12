Wypadek zmienił jego życie, dziś jest lżejszy aż o 260 KILOGRAMÓW! Uczestnik "Rodziny wielkiej wagi" porównał siebie "przed" i "po" (FOTO)

Casey King schudł aż 260 kilogramów. Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba

To właśnie to zdarzenie skłoniło go do zmiany nawyków, która wkrótce zaowocowała oszałamiającymi efektami. Casey zgłosił się do programu i przeszedł operację bariatryczną, po czym trzymał się diety i włączył do tego aktywność fizyczną. Choć przemiana trwała miesiącami, to dziś po olbrzymiej nadwadze został tylko nadmiar luźnej skóry.