Tak schudły uczestniczki show "Kanapowczynie"! Rekordzistka zrzuciła prawie 44 KILOGRAMY. Imponujące? (ZDJĘCIA)

Dziewczyny jesteście fantastyczne i pięknie wyglądacie. Kibicowałam Wam wszystkim od pierwszego dnia. Zrobiłyście kolosalną robotę. Często aż ponad siły. Życzę Wam byście nie zeszły z tej drogi, byście się pilnowały. Jestem dużo starsza od Was, powiem tylko tyle - warto teraz zawalczyć o swoje zdrowie i sprawność żeby na starość nie być kaleką i bezsilną osobą. A to dla Was 🍀💐🍀💐🍀💐🍀💐🍀💐