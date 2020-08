Wypoczęta Marina prezentuje twarz w wersji "saute". Anna Lewandowska pieje z zachwytu: "Taka NAJ! Cudnie wyglądasz! (FOTO)

Mogłoby się wydawać, że życie Mariny Łuczenko-Szczęsnej usłane jest różami, a dobrze sytuowana celebrytka może całymi dniami tylko leżeć i pachnieć. Nic bardziej mylnego. Małżonka Wojciecha Szczęsnego od rana do nocy ciężko haruje, aby nie zawieść fanów oraz wielbicieli jej twórczości. 31-latka sama przyznała, że czuje się "zobowiązana" do promocji różnej maści artykułów, tak, aby ułatwić obserwatorom odkrycie idealnej pomadki do ust, koktajlu białkowego czy wybielacza do zębów.