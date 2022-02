Wypoczęta po KOLEJNYCH wakacjach Anna Wendzikowska eksponuje długie nogi w TVN: "Poza jak u JAWOROWICZ" (FOTO)

Jdkx 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ona co tydzień wrzuca foto z DDTVN. Jeśli jezdzi na wycieczki to tak, że co tydzień w piątek jest w ddtvn. Pudel wy to nic nie wiecie o tych cebrytach.tylko chyba się znacie na patusach z jakichś reality shows.