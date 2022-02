Anna Wendzikowska z kolejnych wakacji odpowiada fanom zarzucającym jej UZALEŻNIENIE od podróży: "LATAWICA. Tego się nie leczy"

Anna Wendzikowska to prawdopodobnie największa fanka wakacyjnych wyjazdów w rodzimym show biznesie. Jej media społecznościowe pękają w szwach od relacji z kolejnych wyjazdów, które odbywa do egzotycznych zakątków świata. Jak sama twierdzi, aby żyć tak, jak ona wystarczy "tylko chcieć i się odważyć".

Lista miejsc, w których w ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy gościła Anna Wendzikowska , jest naprawdę pokaźna. Jeszcze kilka dni temu dziennikarka chwaliła się, że spędza miłe chwile na Wyspach Zielonego Przylądka, a zaledwie dwa tygodnie temu jej tymczasowym domem była z kolei Antigua i Barbuda. Wygląda zresztą na to, że na tym wcale nie koniec.

Zgodnie z jej relacjami ostatnio na łyżwach była z córką 5 tygodni temu i dwa wyjazdy temu, więc potrzeba relaksu na śniegu wydaje się w pełni uzasadniona... Obserwujący z kolei ponownie zabrali się do komentowania i tym razem zarzucają dziennikarce... uzależnienie od podróży . Jedni uważają to za atut, inni - wręcz przeciwnie.

"Wszak istnieje coś takiego, jak uzależnienie od podróży, i jest to w gruncie rzeczy choroba nieuleczalna" - Pani Aniu - gratuluję, że pani tego nie leczy, tylko pięknie się pani temu poddaje , budując również w swoich córkach ciekawość, otwartość i poczucie sprawczości - pochwaliła jedna z internautek.

Znowu? Trochę taka masówka podróżnicza się robi . Mi by się aż tyle nie chciało latać, pakować i spędzać czasu w transferach. (...) Taki wyjazd za wyjazdem nie pozwoliłby mi się nacieszyć na kolejną podróż - oponowała z kolei inna.

Wendzikowska przyznała za to rację innej fance, która nie rozumie, czemu internauci próbują ją rozliczać z wydatków na wakacje.

O, to to to - odpisała krótko, acz treściwie dziennikarka.