Wypoczęta po kolejnym urlopie Anna Wendzikowska idzie do pracy w szpilkach za 6,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Anna Wendzikowska to naczelna podróżniczka polskiego show biznesu. Celebrytka jeśli akurat wyjątkowo nie jest na kolejnych zagranicznych wakacjach , stara się wypełniać sobie czas wolny w Warszawie pracą.

Tego dnia Wendzikowska postawiła na beż. Można odnieść wrażenie, że nie do końca wiedziała jednak, jak dostosować odzież do panującej w stolicy pogody. Anna przyodziała bowiem obcisłą sukienkę, do której założyła puchową kurtkę i warte 6,5 tysiąca szpilki z Mach & Mach, odsłaniające zarówno nagie łydki, jak i stopy.