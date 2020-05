"Wyprzedzająca trendy" Ewa Minge chwali się zdjęciami z młodości: "Mogłam gnieść orzechy POŚLADKAMI" (FOTO)

Ewa Minge to jedna z tych polskich celebrytek, które mają na koncie autentyczne zawodowe sukcesy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Mimo to, projektantka częściej pojawia się w mediach dzięki publikowanym w sieci opiniom na eklektyczny zbiór tematów , niż za sprawą swoich projektów zawodowych.

Farbowanie włosów w tamtych czasach było przestępstwem i wezwano więc mi tatę do szkoły. Tato temat załatwił krótko, że interesuje go, co mam w głowie, a nie na głowie. Jego postawa mi zaimponowała, bo był raczej poukładany i nie aż taki tolerancyjny. Ale jak byłam już dorosła i przyznał mi się, co on wyczyniał w ogólniaku, to zrozumiałam brak problemu z moim kolorem - wspomina pod zdjęciem z dzieciństwa Minge.