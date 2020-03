Recenzentka Ewa Minge ocenia "365 dni": "Stewardessa sprawiała wrażenie zadowolonej. Nie rozumiem krzyku feministek"

Skupmy się na wątku, który tak oburza , czyli stronie erotycznej, obyczajowej i gwałcie. W mojej skromnej ocenie najmocniejszy w pierwszym fragmencie incydent z samolotu był do dyskusji. Stewardessa sprawiała wrażenie raczej zadowolonej i miała, na moje oko, wliczone takie usługi w zakres pracy - wprawnie ocenia Minge. Skandal? Nie, pokazanie szczere nowych czasów , a w zasadzie nowej szczerości, bo jak świat światem tak to się dzieje. I nie rozumiem krzyku feministek, bo gwałt, to gwałt, a tu raczej niestety dobrowolna postawa kobiet . Dalej podejrzenia o gwałt nie było, wręcz odwrotnie - Massimo zapowiedział, że będzie czekać, a jak mu chcieli zgwałcić obiekt miłości - strzelał.

Drogie feministki, to my kobiety decydujemy, gdzie się zatrudniamy i jakie łykanie sprawia nam przyjemność. Jesteśmy silne, świadome, wykształcone i jeżeli tylko zostaniemy wychowane odpowiednio, to zanim ktoś nas do czegoś zmusi, to raczej go "zabijemy". My godzimy się na bycie za luksusowe życie lub nawet takie zwyczajne, poniewierane. Edukacja, drogie panie. My rodzimy i my wychowujemy, tak kobiety jak i mężczyzn - podsumowała Minge.