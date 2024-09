Wyraźnie szczuplejszy Allan Krupa zaczepia ukochaną na środku chodnika

Wygląda na to, że po kilku nieudanych sercowych podbojach "Enzo" wreszcie trafił na swoją drugą połówkę. 19-latka spotyka się z raczkującym DJ-em już od blisko roku. Co ważne, związek zyskał przychylność ojca Nicole, który jako prężnie działający influencer wykazuje się niejednokrotnie większą modową odwagą od młodych. Bart Pniewski może imponować nie tylko pokaźną kolekcją oryginalnych butów, ale również smykałką do biznesu, która zaprowadziła go na finansowy szczyt.