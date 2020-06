Wyrozumiała Agnieszka Kaczorowska CAŁUJE SIĘ z mężem i tłumaczy ich kłótnie: "Bez sprzeczek byłoby nudno" (FOTO)

My też czasem się kłócimy, złościmy i sprzeczamy. Lecz na zabój się kochamy i szybko wybaczamy! - rymuje wyrozumiała Kaczorowska i dodaje:

U nas nie ma cichych dni. Czasem kilka godzin… Oboje wiemy, że jedno za drugim skoczyłoby w ogień i że wszystko, co robimy, jest tylko z intencją miłości w stosunku do drugiej osoby... I wiecie co? Bez sprzeczek byłoby nudno - pisze optymistycznie mama prawie rocznej Emilki i na koniec dodaje hasztagi: #Pelakowelove #nazawsze