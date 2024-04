Żona Grzegorza Krychowiaka zaprezentowała sylwetkę na zawody bikini fitness. "Fan": "Nie musisz być taka MUSKULARNA". Odpowiedziała

Smuteczek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystkie wags sa takie same. Juz pomijam urode,bo to oczywiste,ale one sa.poprostu nijakie. Ich jedyne zainteresowania to fitness i moda i styl odzywiania. Nowa torebka,nowy ciuszek,fotka na ig itp itd. Nuuuudaaaa. Slyszal ktos ,zeby kopacz albo inny sportowiec mial wyksztalcona zone z konkretnym zawodem??? Nie. Bo o czym oni by ze soba rozmawiali. Jedyny przyklad warty uwagi ,to byla dziewczyna kopacza Szczesnego ,ona bedzie chyba adwokatem. Reszta to instagramowo - influencerskie kreatury . Smutne ale prawdziwe.