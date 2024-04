Tak wygląda wystawne życie żony Rybusa w Rosji: luksusowe torebki, egzotyczne wyjazdy i drogie samochody (ZDJĘCIA)

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę Maciej Rybus postanowił pozostać na rosyjskiej ziemi, co wywołało liczne kontrowersje. Decyzja ta spowodowała, że polski piłkarz został odsunięty od występów w narodowych barwach.

Jako zawodowy sportowiec wielokrotnie spotykałem się z ostrą krytyką, ale to, co wydarzyło się po wybuchu wojny, było jak lawina, która mnie przygniotła. W pewnym momencie nie dawałem rady, skala hejtu była nieprawdopodobna. To były tysiące wpisów, setki prywatnych wiadomości. Niektóre szły po bandzie, pisano na przykład, żebym zdechł. Ludzie z mojego otoczenia radzili mi rezygnację z mediów społecznościowych, ale nie chciałem dać się zaszczuć. Ostatecznie tego nie zrobiłem, ale przez kilka miesięcy starałem się nie wrzucać niczego na Twittera czy Instagrama, bo jakakolwiek aktywność powodowała wylew szamba – wyjaśnił.