Wystrojone Małgorzata Rozenek i Paulina Krupińska brylują u boku mężów na premierze "Rodu smoka" w Paryżu. Światowo? (ZDJĘCIA)

Niekiedy co większym celebrytom zdarza się otrzymać szansę zadania szyku na zagranicznym spędzie. Takie szczęście dopadło Małgorzatę Rozenek oraz Paulinę Krupińską. Gwiazdy TVN na zaproszenie stacji udały się w czwartek na europejską premierę drugiego sezonu serialu "Ród smoka" do Paryża. Wszystko oczywiście skrzętnie zrelacjonowały w social mediach, co zapewne było warunkiem współpracy. Instagramowy profil jednej i drugiej zalały więc zdjęcia i nagrania z imprezy w klimacie produkcji platformy Max.