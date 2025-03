Wystrojone sławy promują nową polską komedię

Komentarz do sprawy operacji plastycznej M. Wojciechowskiej. Nie mam problemu z tym, ze osoby publiczne korzystaja z medycyny plastycznej i estetycznej - rozumiem, ze wiekszosc z was ma do czynienia z ogromna presja, zwlaszcza dotyczaca wygladu. Jestem ponad dwie dekady mlodsza i nie oceniam tego czy ktos korzysta z chirurgii plastycznej czy nie. Byc moze za pare czy parenascie lat sama bede chciala cos poprawic. Jasne, często hejt w komentarzach jest okrutny i powinien byc karalny - NIKT, wlacznie z osobami publicznymi nie powinien mierzyć sie z wyzwiskami, zlorzeczeniami, seksizmem, rasizmem itd. ALE kazdy z nas ma prawo krytykowac osoby publiczne i napiętnować (konstruktywnie i kulturalnie) ich niekonsekwencje wizerunkowe, przeklamania i manipulacje. MW współpracuje z Dove (ktorej, nawiasem mowiac, wlasciciel jest notorycznie oskarzany o nieetyczne postepowanie - np. wykorzystywanie taniej sily roboczej w krajach biedniejszych - do ktorych MW jezdzi i z tymi wlasnie kobietami czesto rozmawia w swoim programie…). Motto kampanii Dove to PRAWDZIWE PIEKNO a marka zobowiazala sie ze zrezygnowania z retuszu oraz promowania nierealnych standardow z wykorzystaniem AI. MW napisala, ze to zbiezne z jej wartosciami, ale po co sie retuszowac po operacjach plastycznych? MW jest oredownikiem hasla “I am enough”, setki tysiecy kobiet jej ufaja a tutaj cos takiego. To kiedy my, przeciętne kobiety jestesmy wystarczajace? jak juz mamy czas i pieniadze na operacje plastyczne i zabiegi estetyczne? Dlaczego MW nie powie tego glosno? Chyba wiem dlaczego - bo marki z ktorymi wspolpracuje dostrzeglby niekonsekwencje i pewnie nie bylyby tak sklonne do kontynuowanja wspolpracy… czy chodzi tylko o pieniadze? o uwielbienie tlumu? Nie zapominajmy, ze przez lata to MW uczestniczyla tworzeniu nierealnego wizerunku se..sbomby w gazetach dla panow. A to wszystko ma wplyw na dobrostan psychiczny Młodych Głów o ktore jej fundacja rzekomo tak bardzo dba... Problemem jest to, ze ta zmiana w wizerunku jest tak zniuansowana, ze prawie niewidoczna dla przecietnego obserwatora - tym bardziej jest to zaawolowana manipulacja. I tak, hejterskie komentarze są przemocą i powinny byc napiętnowane. I przemocą jest okłamywanie tysięcy kobiet - dla zysku, dla budowania nieskazitelnego wizerunku, dla zasięgów. I to też powinno być napiętnowane. Bądźmy sprawiedliwi. Dla mnie to hipokryzja ubrana w plaszczyk feminizmu. Ogromny zawod.