"Wyszczerzona" Blanka Lipińska chwali się ULTRANOWOCZESNYM aparatem ortodontycznym i zapowiada: "Będę trochę SEPLENIĆ"

Obudzili mnie panowie od łóżek, którzy zaraz będą je wnosić i wreszcie będę miała łóżka w sypialniach. To się cudownie składa, bo jutro przyjeżdżają do mnie rodzice i zostają aż do niedzieli. Będą łagodzić mój ból i frustrację, ponieważ dzisiaj zakładam aparat ortodontyczny. To będzie piękny dzień - zakończyła z widocznym grymasem na twarzy Blanka.