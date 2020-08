Rozżalona Blanka Lipińska skarży się na nieudany makijaż permanentny: "Kreska została za głęboko wbita. Zostanie ze mną NA ZAWSZE"

Za sprawą powieści 365 dni Blanka Lipińska w stosunkowo krótkim czasie stała się jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek. Komercyjny sukces książki zmotywował natomiast autorkę do rozpoczęcia prac nad jej ekranizacją. Chociaż film nazywany przez niektórych "nienawistną fantazją o gwałcie" został zmiażdżony przez krytyków, nie ostudziło to zapału Blani do podboju zagranicznych rynków.