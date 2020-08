Zdegustowana Blanka Lipińska narzeka na polskich turystów robiących jej zdjęcia z ukrycia: "Nie jesteśmy ZWIERZĘTAMI"

Po upragnionych wakacjach w Grecji i krótkim pobycie w Polsce, wymuszonym obowiązkami Barona na planie The Voice of Poland, w życiu Blanki Lipińskiej przyszedł czas na... kolejne wakacje. Spakowała więc walizki i ponownie wybrała się z ukochanym do luksusowego hotelu na Krecie, o którym zdążyła już nagrać przynajmniej kilkanaście odcinków swojego instastory.

Baron i Blanka na romantycznej kolacji

Do nas wystarczy podejść i poprosić. Nie trzeba robić zdjęć zza pleców, a kiedy my widzimy, że są nam robione, to chować telefon i palić głupa - stwierdziła. My jesteśmy ludźmi. My nie jesteśmy zwierzętami. I tak dzielimy się ogromną częścią naszego życia z wami i ufamy, że szanujecie to, kiedy my również mamy swój czas wolny. Właśnie po to, między innymi, jeździmy do takich hoteli jak ten. Dlatego na przyszłość taka ogromna prośba ode mnie i od Alka: wystarczy podejść i zapytać - dodała.