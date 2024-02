Wyzwolona Justyna Steczkowska SZALEJE na scenie w klubie LGBT i tłumaczy się z akcji z Black Eyed Peas: "Pamiętacie tę CHRYJĘ?!"

Justyna Steczkowska wspiera społeczność LGBT

Wizyta w gejowskim klubie okazała się wspaniałą okazją do wyjaśnienia zadymy sprzed ponad roku z udziałem Black Eyed Peas . Przypomnijmy, że na Sylwestrze Marzeń z Dwójką muzycy z amerykańskiego zespołu wystąpili w ramach protestu z tęczowymi przepaskami na ramieniu. Jusia wrzuciła na swoje sociale zdjęcie z artystami, przy tym pech chciał, że na ujęciu akurat zakryła symbol tęczowego buntu wil.i.ama. W sieci pojawiły się spekulacje, że chciała w ten sposób udobruchać władze TVP.

Pamiętacie tę chryję z rzekomo zasłoniętą opaską - zapytała w pewnym momecnie występu Steczkowska. Nie wierzcie mediom. To jest taki syf. Jestem tu dla was i zawsze będę. Prawda jest tutaj. Kocham was całym sercem