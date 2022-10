Wyzwolona Justyna Steczkowska walczy o uwagę w sukience z odważnymi wycięciami na planie "The Voice of Poland" (ZDJĘCIA)

Choć wielu fanów nazywa pieszczotliwie Justynę Steczkowską "diwą", ona sama z tym określeniem się nie utożsamia . Oprócz niewątpliwej charyzmy, nie da się jej też odmówić podziwu godnej konsekwencji, z jaką piosenkarka wygłasza własne poglądy. Nie zawsze przysparza jej to sympatii u koleżanek z branży.

Także w programie "The Voice od Poland", w którym juroruje od kilku sezonów, bezkompromisowa gwiazda udowodniła, że nie bierze jeńców , gdy broni swojego zdania. Na własnej skórze przekonał się o tym niedawno Marek Piekarczyk .

Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że Justyna jest artystką z krwi i kości, czego dowodzi również jej aparycja. 50-latka nie tylko dba o figurę, której mogłaby jej pozazdrościć nie jedna dwudziestolatka, ale też pielęgnuje swój wizerunek przy pomocy spektakularnych kreacji. W najnowszym odcinku "The Voice of Poland" wokalistka zaprezentowała się w efektownej, czarnej sukience z odważnymi rozcięciami umożliwiającymi "granie nogą". Dobrała do niej nabite ćwiekami czółenka na obcasie i kosztowną biżuterię. Zapytana o swoje odważne kreacje sceniczne odpowiedziała: