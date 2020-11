Wzburzona Agnieszka Hyży broni beneficjentów rządowych dotacji: "Krzykacze korzystają z podatków tych, którzy WYPRACUJĄ WIĘCEJ"

ghjkl 35 min. temu zgłoś do moderacji 258 0 Odpowiedz

nic do Pani nie miałam, ale teraz..., jakie wy płacicie podatki? szeroko pojęci artyści (do tego grona zaliczają się też dziennikarze, aktorzy czy prezenterzy wszelkiej maści, więc Pani też) możecie sobie odpisać 50% podatku od przychodu (ci co się nie znają na podatkach tzn., że płacą normalne podatki, ale potem dostają 50% zwrotu od swojego przychodu, tak jak zwykli ludzie od darowizny chyba 7%), nie płacicie pełnego zusu, tylko możecie sobie wybrać niższą stawkę (dlatego potem płacz, że marne emerytury) no i na dodatek Pani mąż ma gigantyczne tantiemy od praw autorskich, które przypomnę są zwolnione z podatku w ogóle, czyli podatek wynosi całe nic, więc co wy płacicie? zwykły Kowalski na minimalnej czy nawet średniej krajowej płaci większe podatki od was o przedsiębiorcach prowadzących firmy na pełnym zusie nie wspominając, Pani myśli, że ludzie nie wiedzą jakie macie na co dzień przywileje, bo żeście "wielcy artyści"? żałosne, jak pielęgniarka przychodzi do pracy czy nauczyciel to nie mają w ramach pracy darmowego jedzenia, picia, makijażu, ciuchów, butów czy nawet noclegu, a wy jak jesteście na kontrakcie to wszystko darmo dostajecie, to niby część waszej gaży, która poza tymi dodatkami i tak jest horrendalnie wysoka, proszę mi powiedzieć czy jak Pani miała sesję do jakiegoś kolorowego pisma to sama sobie pani robiła makijaż własnymi kosmetykami, sama sobie kupiła obiad w kafeterii, wystąpiła we własnym ubraniu? raczej nie, kończ wać panna, wstydu oszczędź, normalnie jakbym już to gdzieś słyszała: "im się to po prostu należało"