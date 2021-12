Wzburzona Edyta Górniak reaguje na zarzuty Maffashion o HIPOKRYZJĘ: "Twój młody wiek nie usprawiedliwia PYCHY"

Ja1 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Edytkę znam, swoje na scenie międzynarodowej zrobiła, a ta druga to co to jest za jedna? Jak czytam że komentuje otaczającą nas rzeczywistość to mi się nóż w kieszeni otwiera. Jednym słowem nic życiu robić nie potrafi to robi byle co. Występu Pani Edyty nie widziałem ale nawet jeśli poszło coś nie tak to tak i nie myli się tylko ten co nic nie robi. Pani Edyto wielki szacunek za talent i za występ w słusznej sprawie. Zamiast wspierać osoby nielegalnie szturmujące nasze granicę wspierajmy ludzi którzy tych granic bronią.