Wzburzona Paulina Młynarska psioczy na doniesienia medialne na temat pożarów w Grecji i przekonuje: "To obłęd. Kreta NIE PŁONIE!" (FOTO)

Paulina Młynarska ujawnia prawdę na temat pożarów na Krecie. Stanowcze słowa dziennikarki

Jeszcze raz: Kreta nie płonie! Były jednostkowe zdarzenia, ale błyskawicznie zażegnane. Jest stan zagrożenia, czyli bardzo uważamy! Oznacza to także odwołanie wielu tradycyjnych imprez w wioskach. A zdrowy rozsądek uczy, by mieć pod ręką dokumenty, wodę, leki, smycze, kurka wodna, to co ważne. Tak jest co roku. A na przykład w zimie, mamy tu generatory prądu i zawsze wyglądamy z niepokojem zapowiedzi silnych deszczy, bo góry. Doszliśmy, jako zachodnie społeczeństwo do punktu, w którym boimy się non stop wszystkiego. To jest obłęd. Tu, w Grecji, na wyspach, świat jeszcze do reszty nie oszalał. Nie mamy paranoi - pisze dziennikarka i zwraca się do planujących wypoczynek w Grecji: