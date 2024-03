Wzruszające sceny podczas konferencji Clout MMA. Marianna Schreiber otrzymała wsparcie i prezent od Gohy. WYMOWNE słowa celebrytki

Pyrgkt 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

To jest prosta, miła, nie skomplikowana dziewczyna. Ma męski charakter, widać już po wypowiedzeniu paru słów. Całe życie gra w piłkę nożną i uprawia męskie sporty. To niby ten Łukasz tego nie wiedział? Wystarczy 2 zdania i wiadomo jaka ona jest i jaka ma osobowość. I ktoś wierzy w to że niby on jest teraz zdziwiony. Czym jest zdziwiony, jak ona od zawsze taka jest. Same męskie sporty. Dlaczego nie wziął sobie eleganckiej kobiety do związku, tylko chlopczycę? Po co te pretensje teraz. Dobrze że się rozstają, obydwoje będą szczęśliwsi. Z dalej widać po niej że ona się dusiła. Próbował z prostej, przebojowej dziewczyny zrobić damę. Mi jest jej żal, dajcie jej spokój. Ona woli kiełbasę na działce, pyskowki, męskie rozrywki, a nie wielką politykę.