Piękna Yennefer z "Wiedźmina" podbija serca internautów. Kim jest tajemnicza Anya Chalotra?

Choć zdania krytyków co do nowego serialu są podzielone, to większość internautów zdaje się zgadzać co do jednego - Chalotra stanęła na wysokości zadania. Zaledwie dzień po premierze na Netfliksie dziewczyna już stała się sensacją sieci. Na jej instagramowym koncie przybyło kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów, a młodzież zaczęła rozprowadzać memy z postacią władczej mistrzyni magii w roli głównej. Wszystkie znaki na niebie i ziemi zapowiadają, że Wiedźmin okaże się dla młodej aktorki początkiem międzynarodowej kariery.