Są już pierwsze recenzje "Wiedźmina"! Zdania krytyków z zagranicy są podzielone...

Recenzentka The Guardian przyznała serialowi trzy gwiazdki na pięć możliwych, pisząc, że "Wiedźmin" spodoba się przede wszystkim fanom gatunku fantasy.

Z kolei Mike Hale z The New York Times chwali grę aktorską Henry’ego Cavilla i dodaje, że w Wiedźminie przemycono dawkę poczucia humoru i oglądanie go może być niezłą zabawą, lecz "raczej na sobotni poranek niż niedzielny wieczór". Dodaje też, że* "złośliwi mogliby powiedzieć, że "Wiedźmin" nie sprawi, że ludzie zapomną o "Grze o Tron"". *