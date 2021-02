Youtuber odpowiada na krytykę swojego filmu w "Motelu Polska": "Nie macie żadnych skrupułów w ZAKŁAMYWANIU rzeczywistości"

Zrobiliście to, osiągnęliście szczyt hipokryzji. Praktycznie w godzinach szczytu wyemitowano na antenie TVP1 materiał na mój temat, materiał zmanipulowany (...), w którym uczestnicy programu "Motel Polska" komentują moje wyrwane z kontekstu wypowiedzi (...). Nie mam już żadnych wątpliwości, że nie macie absolutnie żadnych skrupułów w zakłamywaniu rzeczywistości. Tak, TVP poświęciło mi prawie 5 minut czasu antenowego za to, że odważyłem się ich skrytykować (...). Zdecydowaliście się uciszyć gościa, który coś tam mówi w internecie i co on niby może zrobić - mówił na początku materiału Bos.