Za kulisami "Tańca z Gwiazdami": przegrany Maciej Kurzajewski w objęciach syna i roześmiana Katarzyna Cichopek

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" za nami. To, co działo się w studiu tanecznego show Polsatu, wzbudziło w mediach spore emocje. Wszystko za sprawą pierwszej pary, która pożegnała się z programem. Mimo wsparcia ze strony ukochanej i syna przygodę z "TzG" zakończył Maciej Kurzajewski. Sądząc po komentarzach internautów, większości nie będzie brakować pląsów partnera Katarzyny Cichopek.

Po werdykcie gwiazdy, tancerzy i grono towarzyszących im osób tradycyjnie "przyłapano" przed studiem "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi sfotografowali m.in. wielkiego przegranego edycji. Na wykonanych Maćkowi zdjęciach widzimy, że w obliczu porażki mógł liczyć na swojego młodszego syna. Wyższy o pół głowy od znanego ojca Julian przytulił go mocno chwilę przed tym, jak wsiedli razem do jednego auta. Co ciekawe, nie było z nimi Cichopek. Celebrytka odjechała innym samochodem z młodszą córką Heleną. Z twarzy mamy i córki nie schodziły szerokie uśmiechy.