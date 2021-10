Zaangażowany Przemysław Kossakowski przyjeżdża do studia TVN w HIMALAJSKIM ŁAZIKU (ZDJĘCIA)

Lilu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 140 17 Odpowiedz

Jeździcie po Martynie a nie widzicie że to jest narcyz z wielką potrzeba uwagi? Tylko po prostu introwertyczny. Introwertycy też są narcyzami. Wtedy mówi się po ang. Że to vulnerable narcissism. Może nie być otwarty i obnosić się ze swoją wspaniałością ale nadal wykorzystywać innych do swoich celów i skupiać wyłącznie na swoich potrzebach.