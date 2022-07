Zabiegany dzień Małgorzaty Rozenek: spacer z dziećmi, biznesy w Mrs. Dramie, randka z Radziem... (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek nie należy raczej do osób, które delektują się drzemaniem w łóżku do południa. Celebrytka słynie ze swojej pracowitości i chęci prowadzenia kilku projektów jednocześnie, a że zleceń nie brakuje, to i cały jej kalendarz wypchany jest po brzegi. Co więcej, za kulisami coraz śmielej mówi się, że już niedługo do długiej listy obowiązków Gosia będzie mogła dopisać pozycję, za którą uganiała się przez długie, długie lata.