Zachcianki gwiazd sylwestra TV Republika. Wśród nich specjalna woda kokosowa i lody prosto z Mediolanu

Wymagania gwiazd

Co do zagranicznych gwiazd, to jedna z nich zażyczyła sobie specjalne lody z lodziarni La Gelateria Della Musica, która znajduje się w Mediolanie - donosi informator.

Część artystów zabiegała o to, żeby wystąpić na sylwestrze Republiki. Dzwonili, próbowali docierać przez znajomych do reżysera koncertu, a także zabiegali do szefów stacji, żeby na koncercie wystąpić. Jednak już w trakcie ogłaszania sylwestra TV Republika miała już gotowy line up. Stawki, jakie otrzymały gwiazdy, to takie, jakie są przyjęte na rynku, które powtarzają się w tego typu koncertach. Koncert sylwestrowy jest specyficzny, bo tutaj zawsze te stawki są wyższe niż normalnie, więc budżet musiał być na to zabezpieczony i stacji udało się to spiąć - zdradza.