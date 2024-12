Magdalena Narożna zaprasza na sylwestra w TV Republika. Internauci grzmią: "Jak można się tak SPRZEDAĆ?"

Zaledwie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od pożegnania 2024 roku. Miliony Polaków będą świętować to wydarzenie z włączonymi w tle koncertami telewizyjnymi. W tym roku do dobrze znanych już imprez organizowanych przez TVP2 i stację Polsat dołączyła się Telewizja Republika, która współorganizuje "Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie".

Wydarzenie upłynie pod znakiem największych discopolowych przebojów. Zaproszenie do udziału w evencie przyjęli członkowie grupy Piękni i Młodzi . Część wielbicieli ich muzyki zapowiedziała już, że nie zamierza bawić się w ostatni wieczór w tym roku przy dźwiękach ich hitów.

Magdalena Narożna zbiera baty za udział w sylwestrze z Republiką

Wokalistka zespołu, Magdalena Narożna, zachęciła na swoim prywatnym instagramowym profilu do uczestnictwa w koncercie na żywo lub włączenia Telewizji Republika we wtorkowy wieczór. Spora część reakcji świadczyła o rozczarowaniu fanów przyjęciem zaproszenia do eventu organizowanego przez stację Tomasza Sakiewicza.