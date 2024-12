Internauci pomstują na miejsce "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu: "CIASNO. Kolejka to będzie chyba aż do Włocławka"

Zbliża się koniec roku, co dla największych stacji telewizyjnych w kraju oznacza kolejne starcie w walce o sylwestrową widownię. Tym razem w szranki staną nie tylko TVP i Polsat, jak to miało miejsce w ostatnich latach, lecz także Telewizja Republika. Od kilku dni trwa więc zacięta bitwa o to, kto zaprosi do siebie najwięcej nośnych nazwisk.